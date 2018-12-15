Погода 15 декабря в Тюмени: ожидается небольшой снег

СЕГОДНЯ 05:52 2018-12-15T07:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ближайшие сутки ожидается западный, юго-западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, местами до -19 градусов. Днем ожидается -5,-10 градусов.

В Тюмени сегодня ожидается небольшой снег. Температура утром будет на уровне -7-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -7-8 градусов. Вечером ожидается -9-11 градусов. В течение дня ожидается западный юго-западный, западный ветер 1,6-3,4 м/с.

15 декабря в народном календаре День Аввакума. Священнослужитель жил в ХII веке и всю свою жизнь прослужил монахом в Киево-Печерской лавре. Когда Аввакум умер, через три дня после смерти, его решили похоронить. Однако во время похорон случилось нечто неожиданное: преподобный поднялся из гроба. На Руси, в молитвах к Аввакуму, как правило, обращались за крепким сном и за оберегом от «ночниц» - нечистой силы, пугающей ночами детей.