2018-12-15T09:19:09+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли мужчину с редчайшей патологией

Они оказали помощь 36-летнему пациенту
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские врачи ОКБ №2 промыли мужчине лёгкие, чтобы прочистить альвеолыТюменские врачи ОКБ №2 промыли мужчине лёгкие, чтобы прочистить альвеолыФото: Татьяна Коркина
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Тюменские врачи ОКБ№2 оказали помощь 36-летнему пациенту с альвеолярным протеинозом. Это редчайшая патология, которая встречается в 1 случае на 5 млн человек. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, при этом заболевании в альвеолах лёгких скапливается избыток особой эмульсии – сурфактанта, который в небольшом количестве помогает лёгким не спадаться. Если же сурфаканта много, то он заполняет альвеолы, уменьшая жизненную ёмкость лёгких, что приводит к развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности вплоть до летального исхода.

Пациент сам обратился в Областную клиническую больницу №2 с жалобами на удушье. Мужчина был экстренно госпитализирован в отделение интенсивно терапии, где, после установления диагноза, ему промыли лёгкие. Это единственный эффективный метод лечения заболевания, который позволяет замедлить прогрессирование дыхательной недостаточности.

Процедура это была выполнена впервые, под руководством врача-анестезиолога-реаниматолога Игоря Панова. Врачи выполнили поочерёдное промывание лёгких, в чём помогло современное наркозно-дыхательное оборудование. Аппараты искусственной вентиляции лёгких экспертного класса были приобретены недавно за счёт средств областного бюджета.

По словам Игоря Панова, это оборудование позволяет установить индивидуальный режим дыхания на основе физических свойств лёгких, что повышает безопасность медицинского вмешательства для пациента.

Сейчас мужчину выписали на амбулаторное лечение. У него исчезла одышка, а насыщение крови кислородом возросла почти до 97%. Через три месяца он снова пройдёт повторное обследование в ОКБ№2.

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