2018-12-15T14:33:09+03:00
Экономика

Предпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работу

Именно они поднимают экономику муниципального образования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Предпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работуПредпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работуФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Глава Тюменского района Светлана Иванова провела последнее в 2018 году заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, глава муниципального образования поблагодарила бизнесменов за работу и отметила, что именно они поднимают экономику в районе.

- Предпринимательство и инвестиции в сегодня набирают серьезные обороты. Для нас важен каждый, даже самый небольшой проект, каждое новое рабочее место, - отметила она.

По словам заместителя главы района Сергея Ивченко, сегодня в Тюменском районе в реестре «Инвестиционного агентства Тюменской области» и администрации числятся более сотни проектов, а это более 4 тысяч рабочих мест. Только в этом году в реестре появились 36 новых проектов, из которых 17-ти реализованы. В 2019 году планируется реализовать ещё 16 проектов, которые обеспечат 500 новых рабочих мест.

Кроме того, в следующем году работающая в районе школа бизнеса и школа предпринимательства планирует расширить число проектов, в т.ч. провести конференцию по налоговому законодательству. Большое внимание в Тюменском районе уделяют и развитию туризма. Яркий пример перспективности – впервые прошедший в этом году фестиваль «Яйцефест», который собрал 3 тысячи участников.

Завершилось заседание деловой бизнес-игрой, которая помогла участникам проверить свои знания истории становления бизнеса в районе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание