2018-12-15T14:33:09+03:00
Экономика

Предпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работу

Именно они поднимают экономику муниципального образования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Предпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работуПредпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работуФото: pixabay.com
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Глава Тюменского района Светлана Иванова провела последнее в 2018 году заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, глава муниципального образования поблагодарила бизнесменов за работу и отметила, что именно они поднимают экономику в районе.

- Предпринимательство и инвестиции в сегодня набирают серьезные обороты. Для нас важен каждый, даже самый небольшой проект, каждое новое рабочее место, - отметила она.

По словам заместителя главы района Сергея Ивченко, сегодня в Тюменском районе в реестре «Инвестиционного агентства Тюменской области» и администрации числятся более сотни проектов, а это более 4 тысяч рабочих мест. Только в этом году в реестре появились 36 новых проектов, из которых 17-ти реализованы. В 2019 году планируется реализовать ещё 16 проектов, которые обеспечат 500 новых рабочих мест.

Кроме того, в следующем году работающая в районе школа бизнеса и школа предпринимательства планирует расширить число проектов, в т.ч. провести конференцию по налоговому законодательству. Большое внимание в Тюменском районе уделяют и развитию туризма. Яркий пример перспективности – впервые прошедший в этом году фестиваль «Яйцефест», который собрал 3 тысячи участников.

Завершилось заседание деловой бизнес-игрой, которая помогла участникам проверить свои знания истории становления бизнеса в районе.

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