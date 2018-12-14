2018-12-14T22:27:12+03:00
Общество

Тюменцы отправились в Германию, чтобы пройти стажировку в Академии Дойла Нинбург ГмбХ

Этот ответный визит нашей делегации
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы отправились в Германию, чтобы пройти в Академии Дойла Нинбург ГмбХТюменцы отправились в Германию, чтобы пройти в Академии Дойла Нинбург ГмбХФото: pixabay.com
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Делегация Министерства образования Нижней Саксонии (Германия) оценила результаты сотрудничества совместному проекту правительства Тюменской области и Академии Дойла Нинбург ГмбХ по сопровождению деятельности Центра непрерывного аграрного образования

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в нашем городе посетила межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса) и Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Кроме того, немцы посетили предприятия-партнеры, на базе которых проходят практику тюменские студенты.

Во время визита и тюменская, и немецкая стороны обсудили модели дальнейшего сотрудничества в сфере подготовки кадров для гостиничных, ресторанных, туристических, санаторно-курортных комплексов по ряду профессиональных компетенций. Кроме того, представители немецкой делегации высоко оценили презентацию проекта «Тюмень – территория гостеприимства».

Тюменцы с 9 по 19 декабря находятся с ответным визитом в Германии. В числе представителей – преподаватели и мастера производственного обучения Тюменской области, которые проходят стажировку в Академии Дойла Нинбург ГмбХ. Тюменцы встретятся с представителями образовательных организаций, примут участие в практических занятиях, обучающих семинарах по сантехнике и отоплению, сварочному производству, сварке полипропиленовых труб. Также тюменцы посетят учебно-производственный центр Академии Дойла Нинбург ГмбХ и предприятия, работающие в профильных сферах.

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