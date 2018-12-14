В Тюменской области выписано более 1 миллиона рецептов по федеральной льготе

14 Дек. 19:35 2018-12-14T19:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области реализуется несколько программ льготного лекарственного обеспечения за счет средств федерального и областного бюджетов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сегодня своевременно проводятся аукционы на поставку лекарств и оказание услуги по обеспечению граждан необходимыми препаратами и медицинскими изделиями.

Право на получение государственной социальной помощи по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами по рецептам врача сегодня имеют 55055 «федеральных» льготников из Тюменской области. Из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи выделены финансовые средства в сумме 778,4 млн. рублей.

В период с января по октябрь 2018 года при обращении за медпомощью этой категории граждан отпущено лекарственных препаратов на сумму более 602,1 млн рублей, обеспечено 1 110 843 рецепта. В пресс-службе департамента здравоохранения отметили, что при недостаточности лекарственной терапии, по жизненным показаниям гражданам назначаются отдельные лекарственные препараты, которые оплачиваются за счет средств областного бюджета. В 2018 году дополнительно назначено таких лекарственных препаратов «федеральным» льготникам на сумму более 35 млн. рублей.

По вопросам лекарственного обеспечения в департаменте здравоохранения Тюменской области организована работа телефонов горячей линии: 8 (3452) 55-78-23, 8 (3452) 68-45-65. Все поступающие вопросы оперативно рассматриваются совместно с медицинскими организациями. Вопросы своевременного и бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся на постоянном контроле правительства Тюменской области.