2018-12-14T18:53:34+03:00
Звезды

В Тюмени торжественно открыли Год театра

На праздник пришли все любители театрального искусства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/teatr72Фото: https://vk.com/teatr72
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В Тюменском драматическом театре вчера, 13 декабря, состоялась торжественная церемония открытия российского Года театра. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в течение всего дня в фойе 1 этажа проходила ярмарка продажи билетов и, надо сказать, не было отбоя от желающих купить билеты на спектакли.

На праздник пришли все любители театра, включая режиссёров и руководителей театров Тюменского региона, актёры Тобольского драмтеатра им. Ершова, Тюменского театра кукол, МТЦ «Космос», театра «Европа», молодёжного театра «Ангажемент», театра пантомимы «Мимикрия» и студенты ТГИКа. Все гости поздравили пришедших с открытием Года театра и подарили зрителям творческие визитки.

Как отметила заместитель губернатора Наталья Шевчик, сила театра – волшебная сила искусства.

– Как богата наша земля театральной жизнью! На какой высокой театральной планке вошли наши театральные коллективы в Год театра! Мы аплодируем им, подарившим нам сегодня, в День всероссийского открытия Года театра, удивительный праздник!», - поприветствовала она со сцены собравшихся и дала символический третий звонок.

В финале торжества зрителям представили видеообращения министра культуры РФ Владимира Мединского, председателя Союза театральных деятелей России, знаменитого актера Александра Калягина, который и объявил предстоящий 2019 год Годом театра. Также с экрана к зрителям обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 13 декабря 2018 г. все театральные коллективы страны открыли свой профессиональный год.

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