2018-12-14T18:54:19+03:00
Общество

В Тюмени состоялся Первый областной правовой практический форум

«Профессионал» собрал более 1,5 тысяч человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоялся Первый областной правовой практический форумВ Тюмени состоялся Первый областной правовой практический форумФото: pixabay.com
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Более 1,5 тысяч юристов, бухгалтеров и специалистов по закупкам Тюменской области приняли участие в Первом областном правовом практическом форуме «Профессионал». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организаторами мероприятия стали: Тюменская облдума, ТРО ООО «Ассоциация юристов России» и Региональный центр Сети КонсультантПлюс по Тюменской области ООО «полное ПРАВО».

В программу форма были включены профессиональные семинары на актуальные темы по вопросам юридической сферы, налогообложения, государственных закупок, важных нововведений федерального законодательства. Кроме того, приятным бонусом для участников стали полезные мастер-классы от экспертов в области здоровья, красоты, ораторского искусства и планирования времени. По словам гендиректора ООО «Полное ПРАВО» Александра Маркелова, такой формат профессиональных встреч набирает популярность среди клиентов.

- Это немного больше, чем профессиональное мероприятие, это еще и наш подарок юристам и бухгалтерам к их профессиональным праздникам, которые недавно прошли. Программу из обучающих семинаров дополняют полезные мастер-классы. И, судя по отзывам, гостям удобен и интересен такой формат, - рассказал он.

Кроме того, в рамках форума прошла торжественная церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса «Юрист-профессионал – 2018». Лучшим юристом Тюменской области стал Алексей Пшеничников, который уже не единожды становился финалистом и обладателем специальных призов конкурса профмастерства, а в 2015 году одерживал победу.

В состязании ораторского мастерства убедительнее всех была Наталья Секисова. Среди студентов, в номинации «Будущее права, лучшим был признан первокурсник Рахмон Муталипов.

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