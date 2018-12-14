Тюменские промышленные предприятия и СМИ реализуют совместный проект

14 Дек. 14:10 2018-12-14T14:30:24+03:00

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Подготовка квалифицированных рабочих кадров, сотрудничество со средними учебными заведениями и СМИ стали основными темами первого заседания совета пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области. На днях оно состоялось в областном центре, на заводе «Сибнефтемаш».

Председатель совета пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области Дмитрий Патрушев рассказал, что совет был создан для того, чтоб популяризовать промышленность, вернуть престиж рабочих профессий.

- Мы хотим, чтобы каждый понимал, чем занимаются предприятия. Какое оборудование выпускают, где оно применяется, в каких федеральных проектах задействовано. Цель работы совета - поднять статус машиностроительных предприятий. Не все знают, к примеру, что в Тюмени выпускают высокотехнологичное внутрискважинное оборудование, блочное технологическое оборудование, оборудование для капитального ремонта скважин (КРС), оборудование для гидроразрыва пласта (ГРП) и промышленную расходоизмерительную технику. Продукция тюменских машиностроителей по своим характеристикам превосходит отечественные и импортные аналоги, - уточнил он.

93 предприятия региона участвуют в реализации 14 федеральных отраслевых планов импортозамещения. С 2008 года Тюменская область ежегодно демонстрирует промышленный рост - с января по июль 2018 года индекс промышленного производства в регионе составил 109,1% к аналогичному периоду прошлого года. Высокие показатели – итог работы тюменских предприятий. Одна из задач совета пресс-служб промышленных предприятий – максимально эффективно донести до жителей информацию о деятельности заводов.

Пресс-туры, фото- и видеорепортажи в тюменских СМИ о деятельности заводов позволят жителям по-другому взглянуть на рабочие профессии. Поэтому совет руководителей пресс-служб промышленных предприятий Тюменской области и ГАУ "ТРИА "ТюменьМедиа" заключили соглашение об информационном сотрудничестве.

- Нам как агентству всегда нужны инфоповоды, а предприятиям необходимо продвижение их товаров и услуг. Мы также с удовольствием поможем в популяризации рабочих специальностей, привлекая молодежь. Это тот самый случай, когда взаимовыгодное сотрудничество оказывается и приятным, и интересным, - рассказал директор "ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин.

Первую экскурсию для журналистов организовали на завод «Сибнефтемаш». Это предприятие на протяжении 42 лет специализируется на производстве широкого спектра нефтепромыслового оборудования. На площади в 22 га – шесть цехов. Здесь создан полный замкнутый цикл производства оборудования для нефтегазовой отрасли. Пристальное внимание уделяется карьерному росту: систематически проводятся аттестации, работники проходят курсы повышения квалификации.

- За молодыми ребятами, которые только пришли на предприятие, закрепляют наставников. На заводе очень достойная заработная плата. Рабочий день варьируется: у кого-то он с 8 до 17 часов, у других - с 8 до 20 часов (по сменам). Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь приходила к нам, - пояснил начальник отдела маркетинга АО «Сибнефтемаш», председатель совета Дмитрий Патрушев.

В свободное от работы время сотрудники завода могут посещать спортзал. Регулярно проводятся соревнования среди сотрудников подразделений. Также заводская команда АО «Сибнефтемаш» по футболу регулярно участвует в различных турнирах среди трудовы коллективов.

Экскурсии на предприятия Тюменской области продолжатся в 2019 году. Пока в состав совета вошли 11 компаний: АО "Сибнефтемаш", АО "ИПФ "СиНА", АО "Антипинский НПЗ", ООО "Завод ГРОМ", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ООО "Тюмень Прибор", АО "ГМС Нефтемаш", ООО "Югсон-Сервис" и УГМК-Сталь" в Тюмени - Металлургический завод "Электросталь Тюмени", ОАО «Запсибгазпром»

- Мы уверены, что состав совета пополнят руководители пресс-служб других предприятий. Это интересный проект, который будет полезен всем промышленникам, - уверен руководитель совета Дмитрий Патрушев.