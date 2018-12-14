В Тюмени задержали мошенницу, которая обманывала бабушек и дедушек

14 Дек. 13:49 2018-12-14T13:49:17+03:00

Женщина входила в доверие и брала деньги в долг

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В Тюмени задержали женщину, которая обманывала пенсионеров и забирала у них деньги. В последний раз она на крыльце одного из банков представилась знакомой соседки 79-летней бабушки и попросила у нее 3,5 тысячи рублей.

Незнакомка пояснила пожилой женщине, что ей не хватает на оплату коммунальных услуг, а вечером соседка ей занесет деньги. Бабушка поверила и дала в долг. Спустя время старушка, не дождавшись своих денег, обратилась в полицию.

Стражи порядка, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, а также опросив всех возможных свидетелей, установили и задержали злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимая за аналогичные действия 34-летняя горожанка. Похищенные деньги она давно потратила на свои нужды. Подозреваемая также сообщила, что ранее неоднократно подобным образом брала деньги у пожилых.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

В настоящее время тюменские полицейские устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям.