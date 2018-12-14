2018-12-14T13:36:27+03:00
Общество

УСТЭК предложила тюменцам встретить новый год без долгов

Компания обещает не взыскивать неустойку с тех, кто оплатит все счета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Управляющим компаниям, ТСЖ и жителям Тюмени УСЭК предлагает встретить Новый год без долгов за теплоэнергию. Компания объявила акцию и обещает не взыскивать неустойку при полном погашении долга. Сейчас горожане должны тепловикам 992 миллиона рублей.

- Чтобы избежать дополнительных расходов в виде пени и затрат на судебные разбирательства призываем управляющие компании, ТСЖ и иных потребителей, имеющих прямые договоры с УСТЭК, воспользоваться возможностью закрыть долги, - обратилась к потребителям тепловой энергии директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Акция продлится с 19 по 29 декабря. Средства будут приниматься без комиссии в отделениях ТРИЦ, «Сбербанка», а также наличными в отделении банка «Агропромкредит» по адресу: ул. Хохрякова, д. 47.

Реквизиты размещены на официальном сайте АО «УСТЭК» в разделе «Потребителям».

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