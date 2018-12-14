2018-12-14T13:36:27+03:00
Общество

УСТЭК предложила тюменцам встретить новый год без долгов

Компания обещает не взыскивать неустойку с тех, кто оплатит все счета
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управляющим компаниям, ТСЖ и жителям Тюмени УСЭК предлагает встретить Новый год без долгов за теплоэнергию. Компания объявила акцию и обещает не взыскивать неустойку при полном погашении долга. Сейчас горожане должны тепловикам 992 миллиона рублей.

- Чтобы избежать дополнительных расходов в виде пени и затрат на судебные разбирательства призываем управляющие компании, ТСЖ и иных потребителей, имеющих прямые договоры с УСТЭК, воспользоваться возможностью закрыть долги, - обратилась к потребителям тепловой энергии директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Акция продлится с 19 по 29 декабря. Средства будут приниматься без комиссии в отделениях ТРИЦ, «Сбербанка», а также наличными в отделении банка «Агропромкредит» по адресу: ул. Хохрякова, д. 47.

Реквизиты размещены на официальном сайте АО «УСТЭК» в разделе «Потребителям».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские промышленные предприятия и СМИ реализуют совместный проект
В Тюмени задержали мошенницу, которая обманывала бабушек и дедушек
В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете
В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»
«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентами
Сплошная проверка в Тюмени за час выявила 17 водителей-нарушителей
Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублей
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Сбербанк профинансировал новый проект Брусники в Тюмени
По искам прокуратуры Тюмени в интернете заблокировали 26 сайтов
В Тюмени посадили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю девочку
Поджигателя офиса Службы судебных приставов в Тобольске передали суду
Погода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежок
В Тюмени наградили лучших токарей на станках с ЧПУ
В Тюмени стартует социальный проект «Наставничество. Шаг в будущее»
Тюменские ученики «Роснефть-класса» погрузятся в профессию нефтяника
Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции
Тюменские онкологи-хирурги провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли
Тобольские школьники учатся создавать мультфильмы в режиме онлайн
В Тюменской области растёт количество благодарностей в адрес медицинских работников
Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области выступил на Всероссийской конференции
В Тюмени пройдёт III Региональный форум «серебряных» добровольцев
В Тюменской облдуме прошла встреча с призерами чемпионата «Молодые профессионалы»
В Тюменской области стартуют Дни казахской культуры