2018-12-14T12:10:53+03:00
Происшествия

В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века

На пожаре работают 48 человек и 18 машин спецтехники
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 векаВ Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
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В Тюмени горит деревянный особняк 19 века, в котором располагался ресторан "Золотая черепаха". Второй час его тушат 48 пожарных и 18 машин спецтехники.

- Вызов на улицу Володарского, 9 в МЧС поступил в 11.40. Когда прибыло первое подразделение практически вся крыша была охвачена огнем. Пламя распространилось на 100 квадратных метров, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юськов.

Погибших и пострадавших нет. Огонь уже локализован. Угрозы распространения пожара на другие здания нет.

С огнем борются 48 пожарных и 18 машин спецтранспорта

С огнем борются 48 пожарных и 18 машин спецтранспорта

Исторический особняк будет спасен, заверили в МЧС. Сгорела только крыша и немного на втором этаже.

- Огонь поймали, поэтому уникальный дом отстоим, - заверили в МЧС. - Сейчас пожарные убирают утеплитель на крыше, вскрывают железо.

Причина возгорания будет выясняться сразу, как потушат огонь. По словам очевидцев, здание не эксплуатировалось, в нем шли ремонтные работы.

Напомним, что угловой дом на перекрестке улиц Володарского и Семакова был домом купца Чиралова. Он является характерным для Тюмени типом купеческого особняка и является одним из лучших в городе по своему архитектурно–художественному значению.

Здание украшено оригинальной деревянной резьбой. По своему назначению оно жилое на кирпичном полуподвале, но в XX веке в них квартировали различные организации. В 2001-2003 годах здание было реставрировано и реконструировано, в результате по сути оказалось «новоделом», так как от прежнего дома осталось несколько более крепких бревен уличной стены. Кирпичный полуподвал возведен из современного материала, стены из сосны.

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