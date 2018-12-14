В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века

14 Дек. 11:41 2018-12-14T14:15:15+03:00

На пожаре работают 48 человек и 18 машин спецтехники

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В Тюмени горит деревянный особняк 19 века, в котором располагался ресторан "Золотая черепаха". Второй час его тушат 48 пожарных и 18 машин спецтехники.

- Вызов на улицу Володарского, 9 в МЧС поступил в 11.40. Когда прибыло первое подразделение практически вся крыша была охвачена огнем. Пламя распространилось на 100 квадратных метров, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юськов.

Погибших и пострадавших нет. Огонь уже локализован. Угрозы распространения пожара на другие здания нет.

С огнем борются 48 пожарных и 18 машин спецтранспорта

Исторический особняк будет спасен, заверили в МЧС. Сгорела только крыша и немного на втором этаже.

- Огонь поймали, поэтому уникальный дом отстоим, - заверили в МЧС. - Сейчас пожарные убирают утеплитель на крыше, вскрывают железо.

Причина возгорания будет выясняться сразу, как потушат огонь. По словам очевидцев, здание не эксплуатировалось, в нем шли ремонтные работы.

- Я увидел пожар, когда от крыши еще шел небольшой дымок. Если бы на той стадии отреагировали, то такого пожара бы не было. Может, конечно, очень быстро огонь распространился. Там утеплитель на крыше, - рассказал один из очевидцев Дмитрий Корнилов. - Видел, как пожарные выносили кислородный баллон. В здании шел ремонт. Несколько хозяев сменилось, говорят там делали подвесной потолок. Тушили долго, поливали-поливали. А толку что? С крыши все стекает. Потом уже стали кровлю разбирать, но огоньуже стены задел.

На место пожара прибежал известный в Тюмени реставратор деревянного зодчества Вадим Шитов. Он лично участвовал в реставрации нескольких особняков города, восстанавливал уникальную сибирскую деревянную резьбу.

Последствия пожара Тюмень.

- Наличники все целы, сгорела только крыша. Если стягивающие балки перекрытия целы, то ничего страшного. Если повреждены, то стены потеряют устойчивость и придется разбирать весь дом, - рассуждает Шитов.

Напомним, что угловой дом на перекрестке улиц Володарского и Семакова был домом купца Чиралова. Он является характерным для Тюмени типом купеческого особняка и является одним из лучших в городе по своему архитектурно–художественному значению.

Здание украшено оригинальной деревянной резьбой. По своему назначению оно жилое на кирпичном полуподвале, но в XX веке в них квартировали различные организации. В 2001-2003 годах здание было реставрировано и реконструировано, в результате по сути оказалось «новоделом», так как от прежнего дома осталось несколько более крепких бревен уличной стены. Кирпичный полуподвал возведен из современного материала, стены из сосны.