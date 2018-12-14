2018-12-14T11:29:27+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов

К сказочным волшебникам может присоединиться каждый
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают на первый забег Дедов МорозовТюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
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Забег Дедов Морозов впервые пройдет в Тюмени 22 декабря. Любителей зимних шоу ждут в Гилевской роще. Состязания станут частью двухдневной веселой зимней забавы «Битва Снеговиков».

Пробежаться по морозу в веселой компании смогут все желающие. Организаторами предусмотрено два забега: детский на 300 м и взрослый на 900м. Начало регистрации в 11.30.

Самое главное условие - наличие новогоднего костюма или тематических аксессуаров (например, красный колпак). Однако, чем красочней костюм, тем больше шансов стать главным Дедом Морозом праздника и получить подарки от организаторов.

Для участия в забегах необходимо подать заявку здесь или отправив заявку в Viber Comedy Radio – 8-922-005-09-04.

Как сообщили в Городском многопрофильном центре, организаторами забега Дедов Морозов выступают департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, Управа Ленинского АО и Comedy Radio Тюмень (90.4 FM).

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