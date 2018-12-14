2018-12-14T11:29:27+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов

К сказочным волшебникам может присоединиться каждый
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменцев приглашают на первый забег Дедов МорозовТюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
Изменить размер текста:

Забег Дедов Морозов впервые пройдет в Тюмени 22 декабря. Любителей зимних шоу ждут в Гилевской роще. Состязания станут частью двухдневной веселой зимней забавы «Битва Снеговиков».

Пробежаться по морозу в веселой компании смогут все желающие. Организаторами предусмотрено два забега: детский на 300 м и взрослый на 900м. Начало регистрации в 11.30.

Самое главное условие - наличие новогоднего костюма или тематических аксессуаров (например, красный колпак). Однако, чем красочней костюм, тем больше шансов стать главным Дедом Морозом праздника и получить подарки от организаторов.

Для участия в забегах необходимо подать заявку здесь или отправив заявку в Viber Comedy Radio – 8-922-005-09-04.

Как сообщили в Городском многопрофильном центре, организаторами забега Дедов Морозов выступают департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, Управа Ленинского АО и Comedy Radio Тюмень (90.4 FM).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете
В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»
«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентами
Сплошная проверка в Тюмени за час выявила 17 водителей-нарушителей
Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублей
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Сбербанк профинансировал новый проект Брусники в Тюмени
По искам прокуратуры Тюмени в интернете заблокировали 26 сайтов
В Тюмени посадили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю девочку
Поджигателя офиса Службы судебных приставов в Тобольске передали суду
Погода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежок
В Тюмени наградили лучших токарей на станках с ЧПУ
В Тюмени стартует социальный проект «Наставничество. Шаг в будущее»
Тюменские ученики «Роснефть-класса» погрузятся в профессию нефтяника
Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции
Тюменские онкологи-хирурги провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли
Тобольские школьники учатся создавать мультфильмы в режиме онлайн
В Тюменской области растёт количество благодарностей в адрес медицинских работников
Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области выступил на Всероссийской конференции
В Тюмени пройдёт III Региональный форум «серебряных» добровольцев
В Тюменской облдуме прошла встреча с призерами чемпионата «Молодые профессионалы»
В Тюменской области стартуют Дни казахской культуры