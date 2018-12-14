2018-12-14T11:13:25+03:00
Общество

Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете

Возможностями электронного правительства пользуются 85% населения региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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Единый портал государственных услуг РФ 15 декабря отметит свой девятый день рождения. В Тюменской области на нем зарегистрированы почти 85% населения в возрасте от 15 лет, передает компания Ростелеком.

Граждане на нем могут записаться на прием к врачу, подать документы на заграничный паспорт, проверить начисления в пенсионном фонде, оплатить задолженности и штрафы, открыть собственный бизнес и другое.

Но как оказалось, самой популярной услугой стало «Получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ» (более 100 тысяч заявлений в год). На втором месте - «Регистрация транспортных средств» (почти 45 тысяч запросов). На третьем - «Получение справки о наличии (отсутствии) судимости - (более 32 тысяч уведомлений). Популярна также «Замена водительского удостоверения» (более 28 тысяч запросов) и «Регистрация гражданина по месту жительства» (почти 26 тысяч заявлений).

Такие данные приводит компания Ростелеком, которая является создателем инфраструктуры электронного правительства.

- Тюменцы все активнее пользуются удаленной возможностью взаимодействия с органами власти. Если в 2017 году на портале было зарегистрировано 756 тысяч жителей Тюменской области, то сейчас почти 930 тысяч, – комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.

Из региональных сервисов самыми популярными являются: «Представление информации о текущей успеваемости учащегося» (более 10 миллионов обращений) и «Прием заявок (запись) на прием к врачу» (более 3,3 миллионов записей).

- Тюменцы, зарегистрировавшись на Госуслугах могут пользоваться региональными электронными сервисами, в том числе «Электронной школой», порталом услуг Тюменской области, мобильными приложениями. В текущем году появилась возможность направления обращений в адрес региональных органов власти с Портала услуг Тюменской области. При этом, доступно получение статусов о ходе рассмотрения заявления и ответа в электронном виде, - отметила директор Департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

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