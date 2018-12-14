2018-12-14T10:37:18+03:00
Общество

В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»

Она создана, чтобы напомнить о необходимости ежегодной диагностики рака
Поделиться:
В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»
Изменить размер текста:

Фотовыставка, посвященная профилактике онкозаболеваний, под названием «Я прошла» открылась в Думе Тюменской области. Идея проекта состоит в том, чтобы обратить внимание на необходимость ежегодной диагностике рака.

Инициатором проекта выступил областной центр медицинской профилактики совместно с фотографом Еленой Наконечной. После рождения четвертого ребенка Елене диагностировали рак. «Я не позволила болезни взять над собой верх. Я не сдалась, не опустила руки. Хочется сказать каждой женщине: «Никогда не забывай о тех, ради кого стоит жить! Ведь твое будущее принадлежит только тебе!» - рассказала руководитель фотостудии для новорожденных Елена Наконечная.

Онкологические патологии молочной железы – самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. Каждый год почти 600 тюменок узнают об этом диагнозе. И, к сожалению, более 29% случаев обнаруживаются на поздних стадиях. А ведь вылечить рак в 98% случаев помогает ранняя диагностика.

Выставку в парламенте открыла Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья», которая сама приняла участие в фотопроекте: «Ежегодный профилактический осмотр – это просто, доступно, легко, как те мыльные пузыри, что в кадре. И пускай, как пузыри лопаются страх, тревоги и сомнения по поводу своего здоровья после диагностики. Просто нужно чуть-чуть времени уделить себе. Ради себя. Ради близких».

Организаторы фотопроекта «Я прошла» надеются, что благодаря ему многие задумаются и предпримут активные действия: своевременно пройдут обследование, обратят внимание своих близких на здоровье.

Елена Кашкарова информировала собравшихся, что депутаты областной Думы рассматривают возможность законодательного регулирования вопросов, влияющих на сдерживание роста заболеваемости, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения Тюменской области, выделение дополнительного финансирования и продолжение работы по повышению информированности населения по вопросам, касающимся культуры здорового образа жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете
«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»
Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге отметил 30-летний юбилей вместе с клиентами
Сплошная проверка в Тюмени за час выявила 17 водителей-нарушителей
Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублей
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Сбербанк профинансировал новый проект Брусники в Тюмени
По искам прокуратуры Тюмени в интернете заблокировали 26 сайтов
В Тюмени посадили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю девочку
Поджигателя офиса Службы судебных приставов в Тобольске передали суду
Погода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежок
В Тюмени наградили лучших токарей на станках с ЧПУ
В Тюмени стартует социальный проект «Наставничество. Шаг в будущее»
Тюменские ученики «Роснефть-класса» погрузятся в профессию нефтяника
Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции
Тюменские онкологи-хирурги провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли
Тобольские школьники учатся создавать мультфильмы в режиме онлайн
В Тюменской области растёт количество благодарностей в адрес медицинских работников
Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области выступил на Всероссийской конференции
В Тюмени пройдёт III Региональный форум «серебряных» добровольцев
В Тюменской облдуме прошла встреча с призерами чемпионата «Молодые профессионалы»
В Тюменской области стартуют Дни казахской культуры