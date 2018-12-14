В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-14T10:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Фотовыставка, посвященная профилактике онкозаболеваний, под названием «Я прошла» открылась в Думе Тюменской области. Идея проекта состоит в том, чтобы обратить внимание на необходимость ежегодной диагностике рака.

Инициатором проекта выступил областной центр медицинской профилактики совместно с фотографом Еленой Наконечной. После рождения четвертого ребенка Елене диагностировали рак. «Я не позволила болезни взять над собой верх. Я не сдалась, не опустила руки. Хочется сказать каждой женщине: «Никогда не забывай о тех, ради кого стоит жить! Ведь твое будущее принадлежит только тебе!» - рассказала руководитель фотостудии для новорожденных Елена Наконечная.

Онкологические патологии молочной железы – самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. Каждый год почти 600 тюменок узнают об этом диагнозе. И, к сожалению, более 29% случаев обнаруживаются на поздних стадиях. А ведь вылечить рак в 98% случаев помогает ранняя диагностика.

Выставку в парламенте открыла Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья», которая сама приняла участие в фотопроекте: «Ежегодный профилактический осмотр – это просто, доступно, легко, как те мыльные пузыри, что в кадре. И пускай, как пузыри лопаются страх, тревоги и сомнения по поводу своего здоровья после диагностики. Просто нужно чуть-чуть времени уделить себе. Ради себя. Ради близких».

Организаторы фотопроекта «Я прошла» надеются, что благодаря ему многие задумаются и предпримут активные действия: своевременно пройдут обследование, обратят внимание своих близких на здоровье.

Елена Кашкарова информировала собравшихся, что депутаты областной Думы рассматривают возможность законодательного регулирования вопросов, влияющих на сдерживание роста заболеваемости, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения Тюменской области, выделение дополнительного финансирования и продолжение работы по повышению информированности населения по вопросам, касающимся культуры здорового образа жизни.