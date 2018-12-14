«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-14T10:23:50+03:00

Они вместе будут искать нестандартные формы и инструменты для своей деятельности

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Третий Региональный форум «серебряных» добровольцев пройдет в Тюмени 17 декабря.

Добровольцев будут учить ИТ-инструментам, определят перспективы волонтерской деятельности и расскажут, как быть интересными для средств массовой информации.

Лидеры общественного движения из районов Тюменской области поделятся успешным опытом и обсудят общие проблемы.

Для тех, кто хочет узнать что-то новое и вдохновиться на свершение социально значимых проектов тим-лидеры 55+ в ходе зрелищного волонтерского батла презентуют собственные практики и расскажут о своей деятельности.

Представить картину будущего и обозначить новые тренды «серебряного» добровольчества смогут новички Областной Штаб-квартиры. На площадке мыслительной лаборатории – во время форсайт-игр пожилые наметят дальнейшие пути развития своей деятельности и назовут новые формы свой деятельности. В итоге будет создан банк инструментов, которые волонтеры будут использовать в своих пректах.

В завершении состоится церемония награждения авторов лучших социальных проектов, а также творческие выступления вокально-танцевальных коллективов города.

Всех желающих присоединиться к движению ждут в 12:00 во Дворце культуры «Нефтяник».