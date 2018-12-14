2018-12-14T10:23:50+03:00
Общество

«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум

Они вместе будут искать нестандартные формы и инструменты для своей деятельности
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Третий Региональный форум «серебряных» добровольцев пройдет в Тюмени 17 декабря.

Добровольцев будут учить ИТ-инструментам, определят перспективы волонтерской деятельности и расскажут, как быть интересными для средств массовой информации.

Лидеры общественного движения из районов Тюменской области поделятся успешным опытом и обсудят общие проблемы.

Для тех, кто хочет узнать что-то новое и вдохновиться на свершение социально значимых проектов тим-лидеры 55+ в ходе зрелищного волонтерского батла презентуют собственные практики и расскажут о своей деятельности.

Представить картину будущего и обозначить новые тренды «серебряного» добровольчества смогут новички Областной Штаб-квартиры. На площадке мыслительной лаборатории – во время форсайт-игр пожилые наметят дальнейшие пути развития своей деятельности и назовут новые формы свой деятельности. В итоге будет создан банк инструментов, которые волонтеры будут использовать в своих пректах.

В завершении состоится церемония награждения авторов лучших социальных проектов, а также творческие выступления вокально-танцевальных коллективов города.

Всех желающих присоединиться к движению ждут в 12:00 во Дворце культуры «Нефтяник».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание