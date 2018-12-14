«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
Третий Региональный форум «серебряных» добровольцев пройдет в Тюмени 17 декабря.
Добровольцев будут учить ИТ-инструментам, определят перспективы волонтерской деятельности и расскажут, как быть интересными для средств массовой информации.
Лидеры общественного движения из районов Тюменской области поделятся успешным опытом и обсудят общие проблемы.
Для тех, кто хочет узнать что-то новое и вдохновиться на свершение социально значимых проектов тим-лидеры 55+ в ходе зрелищного волонтерского батла презентуют собственные практики и расскажут о своей деятельности.
Представить картину будущего и обозначить новые тренды «серебряного» добровольчества смогут новички Областной Штаб-квартиры. На площадке мыслительной лаборатории – во время форсайт-игр пожилые наметят дальнейшие пути развития своей деятельности и назовут новые формы свой деятельности. В итоге будет создан банк инструментов, которые волонтеры будут использовать в своих пректах.
В завершении состоится церемония награждения авторов лучших социальных проектов, а также творческие выступления вокально-танцевальных коллективов города.
Всех желающих присоединиться к движению ждут в 12:00 во Дворце культуры «Нефтяник».