2018-12-14T14:38:50+03:00
Общество

В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»

Их установили в сквере Льва Ровнина и около офиса компании на улице Одесской
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В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»
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В преддверии Нового года и Дня энергетика компания СУЭНКО украсила Тюмень светодиодными конструкциями. «Порталы желаний» энергетики установили в сквере Льва Ровнина и около офиса компании на ул.Одесской.

13 декабря 2018 года состоялось открытие «порталов желаний» СУЭНКО в сквере Льва Ровнина, находящемся около ТЦ «Кристалл». Неделю назад арки были установлены на Одесской, 27.

Впервые волшебные порталы появились в Тюмени год назад, и сразу привлекли внимание жителей. Городские сайты шутили про инопланетные порталы «в другое измерение», а горожане с удовольствием фотографировались с ними.

Добрая традиция компании украшать родные города и населенные пункты к новогодним и профессиональному праздникам появилась еще в 2013 году. С того времени городская легенда гласит, кто пройдет через все кольца «портала желаний», исполнит самую заветную мечту, только при загадывании желания нельзя использовать частицу «не».

Горожане с удовольствием гуляют и фотографируются в необычных галереях

Горожане с удовольствием гуляют и фотографируются в необычных галереях

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