Сплошная проверка в Тюмени за час выявила 17 водителей-нарушителей
Семнадцать нарушителей выявили инспекторы ДПС за один час в Тюмени. Сегодня, 14 декабря, с 6 до 7 часов утра на улице Алебашевской проходила сплошная проверка.
Водителей останавливали восемь автопатрулей, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В итоге выявлен один пьяный водитель, один был без прав, так как лишен их, один - без документов. Еще девять автомобилистов не имели полиса ОСАГО. Четыре автомобиля были затонированы. В одной машине ребенка перевозили с нарушением правил.
При проверке остановленного автомобиля «БМВ Х5», автоинспекторы установили, что иномарка находится в федеральном розыске – ее ищет Интерпол. Для дальнейшего разбирательства автоинспекторы доставили автомобиль и его водителя в отдел полиции.