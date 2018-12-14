Сплошная проверка в Тюмени за час выявила 17 водителей-нарушителей

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-14T09:31:45+03:00

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Семнадцать нарушителей выявили инспекторы ДПС за один час в Тюмени. Сегодня, 14 декабря, с 6 до 7 часов утра на улице Алебашевской проходила сплошная проверка.

Водителей останавливали восемь автопатрулей, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В итоге выявлен один пьяный водитель, один был без прав, так как лишен их, один - без документов. Еще девять автомобилистов не имели полиса ОСАГО. Четыре автомобиля были затонированы. В одной машине ребенка перевозили с нарушением правил.

При проверке остановленного автомобиля «БМВ Х5», автоинспекторы установили, что иномарка находится в федеральном розыске – ее ищет Интерпол. Для дальнейшего разбирательства автоинспекторы доставили автомобиль и его водителя в отдел полиции.