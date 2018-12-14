2018-12-14T09:08:34+03:00
Происшествия

Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублей

Горожанин поверил, что это банковский работник
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублейЖителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Тюмени телефонный мошенник обчистил на 130 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником банка и под предлогом перечисления денег на банковскую карту тюменца, попросил сообщить ему реквизиты личного счета. Получив данные, злоумышленник перевел себе все деньги. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника и просят граждан сохранять смс-сообщения с телефонами, а также входящими звонками злоумышленников для того, чтобы сообщить их в полицию. При этом ни в коем случае нельяз продолжать разговор с мошенником и не выполнять тех действий, о которых незнакомцы попросят.

Как только становитяс понятным, что позвонили мошенники, необходимо сразу прекращать разговор и сообщать в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

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