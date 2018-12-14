2018-12-14T08:49:09+03:00
Экономика

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+».

«Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», – отмечается в релизе Fitch Ratings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов Банка УРАЛСИБ отражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидности и положительную историю деятельности под руководством новой команды менеджмента.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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