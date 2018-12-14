2018-12-14T08:17:43+03:00
Происшествия

По искам прокуратуры Тюмени в интернете заблокировали 26 сайтов

На порталах шла нелегальная торговля документами
Маргарита КАЛИНКИНА
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26 сайтов по продаже дипломов вузов России и аттестатов школ страны заблокировали по искам прокуратуры Тюмени. Некоторые порталы предлагали также липовые больничные листы, полисы ОСАГО, удостоверения силовых структур.

Незаконная деятельность была выявлена в холде мониторинга интернета. В надзорном ведомстве напомнили, что Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. А УК РФ запрещает изготавливать, продавать и использовать поддельные документы.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления и они удовлетворены в полном объеме. В настоящее время доступ к ресурсам по продаже фальшивых документов заблокирован, сообщили в надзорном ведомстве.

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