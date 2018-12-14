2018-12-14T07:08:04+03:00
Происшествия

В Тюмени посадили педофила, который 10 лет назад изнасиловал 8-летнюю девочку

В колонии ему предстоит принудительное лечение у психиатра
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени осужден педофил, который 10 лет назад изнасиловал девочку. 42-летний житель Ялуторовского района получил 15 лет колонии.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе был осужден в 2000 году за изнасилование. Сейчас он признан виновным в изнасиловании с применением угрозы убийством девочки, не достигшей 14-летнего возраста (п. «в» ч.3 ст.131 УК РФ).

Преступление было совершено 16 июня 2008 года в Тюмени. Селянин приехал в гости к сестре и на улице остановил 8-летнюю девочку, которая шла в библиотеку. Угрожая ей ножом, педофил утащил ребенка на лесополосу за железнодорожными путями и надругался. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Найти педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году, которая была сформирована из накопленных данных ДНК, полученных при судебных экспертизах и экспертных исследований. Насильник был задержан в феврале 2018 года и заключен под стражу. Потерпевшая в уверенно опознала его, сообщили в облпрокуратуре.

В июне-июле 2018 года в Москве комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого сексуальное предпочтение детей. Он признан вменяемым, но, нуждающимся в принудительном наблюдении и лечении у психиатра. Теперь наблюдаться и лечиться ему придется за решеткой.

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