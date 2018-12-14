2018-12-14T06:21:32+03:00
Происшествия

Поджигателя офиса Службы судебных приставов в Тобольске передали суду

Ему предстоит ответить за пожар и долги по алиментам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Поджигателя офиса Службы судебных приставов в Тобольске передают суду. Городским Следственным отделом завершено расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества, совершом из хулиганских побуждений, путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Обвиняемому также предстоит ответить за неуплату алиментов (ч. 1 ст.157 УК РФ).

Престуление совершено 30 сентября 2018 года около 23.30 часов. 44-летний тоболяк поджог кабинет приставов на первом этаже жилого дома. Свой поступок он объяснил личным неприязненным отношением к приставам из=за того, что они взыскали с него имущество за долги по алиментам.

В ту ночь пожарным пришлось эвакуировать жильцов, которые вынуждены были провести несколько часов вне дома.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемого, поэтому материалы дела направлены в суд для рассмотрения, сообщили в областном управлении СКР.

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