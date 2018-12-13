13 Дек. 21:54 2018-12-13T21:54:15+03:00

В Тюмени наградили лучших токарей на станках с ЧПУ Фото: pixabay.com

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В здании Правительства Тюменской области сегодня, 13 декабря, состоялось торжественное награждение победителей и участников регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший токарь на станках с ЧПУ». Дипломы победителям и участникам конкурса вручил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

Региональный этап конкурса профмастерства проходил на базе завода «Тюменские моторостроители». В нём приняли участие представители пяти тюменских предприятий – «НПП «СибБурМаш», «ГМС Нефтемаш», «Гром», Тюменские моторостроители» и «Транснефть-Сибирь» филиал «Тюменский ремонтно-механический завод», а также студенты ТюмГУ.

Победителем среди работающих стал токарь с 30-летним стажем предприятия «ГРОМ» Александр Павелкович, «серебро» получил токарь завода «Тюменские моторостроители» Александр Бельтяевский, «бронза» - у токаря «НПП «СибБурМаш» - Дмитрия Бухтиярова. По группе «обучающиеся» первое место занял Илья Кокорин, второе – Максим Кузьмин и третье – Яна Никитенко. В марте 2019 года победители и призёры примут участие в окружном этапе конкурса в Челябинске.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Тюмени с 11 по 14 декабря проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший повар». В теоретической части повара проходят тесты по таким темам, как микробиология, санитария и гигиена, организация хранения и контроль запасов сырья и другим. В практической – демонстрируют профессиональные навыки в условиях реального времени.