В Тюмени стартует социальный проект «Наставничество. Шаг в будущее»

13 Дек. 21:42 2018-12-13T21:42:27+03:00

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В Тюмени в ближайший понедельник, 17 декабря, стартует социальный проект «Наставничество. Шаг в будущее», направленный на подростков из учреждений для детей-сирот, которые поступили в ссузы и вузы. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, проект – продолжение программы «Наставники: не рядом, а вместе».

Этот проект, в котором у каждого подростка из регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» был наставник из числа представителей органов исполнительной власти Тюменской области. Вместе с наставниками ребята развивали нужные качества и навыки для определения профориентации и поступления в образовательные учреждения. Благодаря этой программе, все ребята поступили в образовательные учреждения среднего профессионального образования.

Новый проект – «Наставничество. Шаг в будущее» - сохранит роль наставника для развития у ребят компетенций soft-skills. Они будут помогать подросткам развивать личные и профессиональные навыки, чтобы в дальнейшем укрепить позиции в социальной и профессиональной сфере.

Проект состоит из трех блоков:

- Развитие личных качеств (тренинги, искусство тайм-менеджмента, постановка целей и их достижение);

- Развитие профессиональных навыков (практика и погружение в профессию с наставником на рабочем месте);

- Развитие бытовых навыков (мастер-классы по финансовой грамотности, этикету, самореализации, развитию бытовых навыков).

По окончании проекта подростки обретут уверенность в себе и более глубокое понимание своей профессии.