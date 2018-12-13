Тюменские ученики «Роснефть-класса» погрузятся в профессию нефтяника

13 Дек. 21:27 2018-12-13T21:27:58+03:00

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Ученики «Роснефть-класса» тюменской школы №25 завтра, 14 декабря, примут участие в игре «Нефть» вместе с молодыми специалистами «РН-Уватнефтегаз». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребятам предстоит погрузиться в профессию нефтяника, посчитать запасы месторождения и эффективность его разработки. Тренинг будет длиться в течение всего дня, но в программе предусмотрено и несколько «контрольных точек». В это время команды будут получать промежуточную оценку своих достижений, итоги подведут вечером того же дня.

В следующем году ребят ждёт тоже много всего интересного. К примеру, экскурсии на Кальчинское месторождение ООО «РН-Уватнефтегаз», участие в корпоративном творческом фестивале «Роснефть зажигает звезды», командообразующее мероприятие «Лестница к успеху», «каникулярные школы» в ТИУ и посещение базовых кафедр и лабораторий вуза.

Напомним, тюменский «Роснефть-класс» открылся в конце августа 2018 года. Перед тем, как попасть в новый класс, ребята прошли строгий конкурсный отбор – тестирование. Также средний балл по аттестату не должен быть ниже 4-х, а знания по профильным предметам – хорошие или отличные. Среди новых учеников - не только девятиклассники школы №25, но и ученики других тюменских школ. Сам учебный кабинет оформили в корпоративном стиле НК «Роснефть» и оснастили его самым современным мультимедийным оборудованием.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, который и открыл учебный класс, сотрудничество между региональной властью и крупными компаниями по созданию профильных классах для ребят необходимо. После обучения в профильных классах они уже имеют чёткое представление, куда двигаться дальше.