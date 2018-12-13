Тюменская область заняла 6-е место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции

СЕГОДНЯ 21:20 2018-12-13T21:20:17+03:00

Наш регион второй год подряд в десятке

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Тюменская область второй год подряд вошла в ТОП-10 регионов России в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Как сообщили в департаменте экономики Тюменской области, соответствующий рейтинг опубликовало Министерство экономического развития Тюменской области. По результатам 2017 года наш регион поднялся на 4 позиции, заняв 6 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

При формировании рейтинга учитывались реализация составляющих стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и уровень достижения установленных целевых значений развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Итоги рейтинга оценивают качество выстроенной в Тюменской области системы по содействию развитию конкуренции и работу региональной команды в этой области.

Рейтинг подготовило Министерство экономического развития Российской Федерации вместе с Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. В его основу легли доклады субъектов Российской Федерации о состоянии и развитии конкурентной среды на региональных товарных рынках.

В департаменте экономики Тюменской области подчеркнули, что доровая конкуренция и свободное предпринимательство – важнейшие факторы устойчивости национальной экономики и развития территорий. Именно поэтому в нашем регионе одним из приоритетов государственной политики определено содействие развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.

Напомним, в прошлом году «Комсомольская правда» уже писала о рейтинге регионов по итогам 2016 года. Тогда объем инвестиций в основной капитал в регионе превысил среднероссийский уровень практически в два раза.