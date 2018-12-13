Тюменские онкологи-хирурги провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли

СЕГОДНЯ 21:12 2018-12-13T21:12:01+03:00

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Хирурги «Медицинского города» каждый день проводят сложнейшие операции, среди которых одними из самых сложных являются вмешательства при патологиях прямой кишки. Благо, у врачей «Медицинского города» есть большой опыт работы с этим недугом, поэтому они помогают пациентам даже на запущенной стадии онкологического процесса.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, то в августе 2018 года в «Медицинский город» обратилась тюменка с подозрением на злокачественное образование прямой кишки. Женщина заметила ухудшение состояния здоровья и примеси крови в кале, что стало поводом обратиться к врачу.

В тюменском гастроэнтерологическом центре ей провели исследование прямой кишки, которое показало наличие опухоли. Позже, когда её направили в «Медицинский город», онкологи тщательно обследовали пациентку и госпитализировали её для проведения операции. По словам онколога-хирурга «Медицинского города» Тавроса Аслояна, такие заболевания могут долгое время протекать без проявлений, поэтому пациенты часто обращаются уже на запущенной стадии.

- В конкретном случае опухолевый процесс достиг 3 стадии. В качестве основного лечения мы выполнили переднюю резекцию прямой кишки, удалив большую опухоль и поражённые лимфатические узлы. В данный момент пациентка проходит химиолучевое лечение в профилактических целях, - рассказа он.

Чтобы снизить риски возникновения послеоперационных осложнений, которые могли появиться из-за больших размеров опухоли, женщине вывели колостому. По окончании операции, ей сделают реконструктивную операцию, благодаря которой она вернётся к полноценной жизни.