Тобольские школьники учатся создавать мультфильмы в режиме онлайн

13 Дек. 21:02 2018-12-13T21:02:17+03:00

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В Тобольске стартовал образовательный анимационный проект, организованный «Союзмультфильмом» и командой кинофестиваля и онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект реализуется в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании «СИБУР» и при поддержке Роскультцентра и форума «Таврида».

Шестеро тобольских школьников, которые были отобраны в результате городского конкурса аниматоров, проходят онлайн-мастер-классы по анимации от мультипликаторов киностудии «Союзмультфильм». Ребята учатся создавать анимацию на мультипиликационном станке, который создали специально для проекта, а также работать в профессиональных компьютерных программах для мультипликаторов. Всё действие снимается операторами, чтобы затем выпустить видеопособие по анимации. Его будут распространять по российским регионам, чтобы все любители мультфильмов попробовали её создавать.

Стоит отметить, что это первый в России онлайн-мастер-класс по анимации, в котором дети создают анимацию в режиме онлайн, а педагоги дистанционно их обучают. В январе 2019 года планируется продолжение проекта, в котором примет участие уже другая группа тобольских подростков. Анимационный проект – финальный этап программы «Ноль Плюс», которая реализуется в Тобольске в 2018 году.

Напомним, Единая благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, включая развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру и волонтерство.