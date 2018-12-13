В Тюменской области растёт количество благодарностей в адрес медицинских работников

13 Дек. 20:46 2018-12-13T20:46:23+03:00

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В Тюменской области ведётся активная работа с обращениями граждан, включая благодарности, жалобы и консультации, которые приходят через разные коммуникации. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в период с января по ноябрь 2018 поступило 2955 заявлений, 123 жалобы и 250 благодарностей. Причём в прошлом году благодарностей было меньше.

Благодарности приходили и в Областную инфекционную клиническую больницу. Сотрудники медучреждения провели систематизацию обращений, поступивших за 11 месяцев 2018 года, включая все устные и письменные обращения. Они поступали в адрес больницы на «горячую линию», из департамента здравоохранения Тюменской области, во время личного приёма или написанные в журналах обращений во время нахождения на стационарном лечении.

В этом году в адрес больницы поступило 68 обращений с пожеланиями улучшений качества и комфортности медицинского обслуживания и 415 положительных отзывов по результатам лечения и по поводу условий нахождения в стационаре инфекционной больницы. Например:

- Выражаю благодарность врачу Елене Валерьевне за выздоровление моего ребенка, за добродушие и внимательность! Спасибо медсёстрам за чуткость и терпение, за хорошее отношение. Сотрудникам пищеблока за вкусную еду огромное спасибо! Санитаркам спасибо за аккуратность и вежливость!

- Спасибо большое за спасенную жизнь, не только мою, но и моего ребенка!

В департаменте здравоохранения Тюменской области подчеркнули, что слова пациентов, написанные с теплотой, побуждают медицинских работников становиться ещё добрее, ещё внимательнее.