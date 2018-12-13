Гендиректор Инвестиционного агентства Тюменской области выступил на Всероссийской конференции

СЕГОДНЯ 20:35 2018-12-13T20:35:06+03:00

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Гендиректор «Инвестиционного агентства Тюменской области» Андрей Шальнев принял участие на сессии Агентства стратегических инициатив в рамках ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестклимату». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, он выступил с предложениями по развитию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В своём выступлении Андрей Шальнев предложил дополнить Национальный рейтинг статистическими показателями. К примеру, объёмом инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств и вложений госкорпораций), индексом промышленного производства, количеством созданных рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов. Кроме того, Андрей Шальнёв предложил оценивать в рамках Национального рейтинга процедуры предоставления земельных участков для инвесторов.

На VII конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» рассмотрели новые глобальные вызовы и аспекты инвестиционного климата, не находившие ранее отражения в рейтинге, в т.ч. использование внерейтинговых показателей и их включение в рейтинг; добавление новых тематических блоков, влияющих на инвестклимат в регионах; проведение глубинного анализа инвестклимата лидеров; роль институтов регионального развития в системе улучшения инвестиционного климата.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, деловых организаций и власти, и общественники.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется ежегодно уже 5 лет. В 2016 году Тюменская область заняла в Нацрейтинге 5-е место, в 2017 году – 6-е. В интегральном рейтинге 2018 года наш регион оторвался от конкурентов на 12 баллов.