2018-12-13T19:32:14+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт III Региональный форум «серебряных» добровольцев

Мероприятие состоится в ДК "Нефтяник"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Областной геронтологический центрФото: Областной геронтологический центр
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В тюменском ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко в ближайший понедельник, 17 декабря, состоится III Региональный форум «серебряных» добровольцев. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, программа форума будет построена на четырёх тематических блоках официальный, профессиональный, ТимЛидерский и волонтерский. Участники не только получат тематические навыки и компетенции от экспертов, но и узнают о критериях личной эффективности, механизмах мотивации, разовьют soft-skills.

Основным мероприятием деловой площадки станет пленарная дискуссия, в котором примут участие лучшие региональные спикеры. Лидеры общественного мнения расскажут об IT-инструментах в сфере добровольчества, отметят перспективы волонтерской сферы на уровне федерации и региона и расскажут о том, как стать ньюсмейкером в медийной сфере. Помимо этого, специалисты филиалом муниципальных районов юга региона обсудят вопросы, которые касаются «серебряного» добровольчества в Тюменской области.

Во время зрелищного волонтёрского батла тим-лидеры 55+ презентуют собственные практики и расскажут о своей деятельности тем, кто хочет вдохновиться на свершение социально значимых проектов. Затем экспертное жюри составит шорт-лист самых перспективных идей и общественно полезных программ.

В завершении мероприятия авторов лучших социальных проектов и творческие выступления вокально-танцевальных коллективов города ожидает церемония награждения «серебряных» волонтеров. Отметим, что организаторами форума стали Областной геронтологический центр, Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение» при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.

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