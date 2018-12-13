2018-12-13T19:15:33+03:00
Общество

В Тюменской облдуме прошла встреча с призерами чемпионата «Молодые профессионалы»

Встречу организовал департамент труда и занятости населения Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской областиФото: департамент труда и занятости населения Тюменской области
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В Тюменской областной Думе состоялась встреча с призерами и экспертами строительной отрасли VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Тюменская область-2019». Встречу организовал департамент труда и занятости населения Тюменской области по инициативе зампредседателя облдумы Виктора Рейна.

Во встрече приняли участие начальник отдела развития строительного комплекса главного управления строительства Тюменской области Андрей Решетников, исполнительный директор Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области Анатолий Лазаренко, член Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области Игорь Спиридонов. По словам Виктора Рейна, созданная в Тюмени площадка WorldSkills успешно адаптировалась, и уже приносит свои первые результаты в виде побед на общероссийских и международных соревнованиях.

Как отметила директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, в 2018 году чемпионат проходил на площадках Тюмени и Тобольска. В нем приняло участие 278 молодых профессионалов, которые соревновались по 36 компетенциям.

- Во время его проведения были организованы экскурсии для школьников, которые могли посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Это очень важно, так как одна из главных задач WorldSkills – повышение престижа рабочих профессий, - подчеркнула она и заметила, что основная задача – трудоустройство талантливых молодых профессионалов на достойное место работы.

По итогам встречи было принято решение создать Дорожную карту по продвижению талантливой молодежи строительной отрасли в Тюменской области.

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