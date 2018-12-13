СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-13T18:44:29+03:00

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На базе дома культуры Аграрного университета завтра, 14 декабря, в Тюменской области стартуют Дни казахской культуры. Как сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области, гости праздника познакомятся с особенностями внутреннего убранства, планировки и сборки казахской юрты и с традиционным бытом кочевников.

Здесь же будет работать национальная мастерская по изготовлению казахских корпе из лоскутов. Хозяйки покажут всем желающим, как приготовить тесто для бешбармака, а ценители музыки попробуют освоить приёмы игры на домбре на примере народных песен и кюев. Молодёжи тоже будет чем заняться: ребята примут участие в танцевальном флешмобе по исполнению народного танца «кара жорга» и сыграют в асык. Это такая игра, которая вошла в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В рамках Дней казахской культуры на следующей неделе пройдут образовательные и развлекательные программы, которые познакомят тюменцев с самобытной культурой казахов и расскажут о традициях дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

Торжественное закрытие Дней казахской культуры в Тюменской области пройдет 22 декабря в селе Казанское. Представители научных кругов и общественности проведут «круглый стол» и пообщаются на тему роли Абылай-хана в становлении российско-казахстанских отношений. Северо-Казахстанская область представит экспозицию, которая расскажет об эпохе правления Абылая, также пройдёт концерт с участием творческих коллективов и исполнителей из Петропавловска и Тюменской области.

Отметим, что мероприятие организовано по инициативе Национально-культурной автономии казахов Тюменской области при поддержке регионального комитета по делам национальностей.