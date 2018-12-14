2018-12-14T05:15:00+03:00
Общество

Погода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежок

Столбики термометров не поднимутся выше -15 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежокПогода 14 ноября в Тюмени: пасмурно и небольшой снежокФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 14 декабря, в Тюменской области будет пасмурной, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем -7 -12 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небо затянут облака, небольшой снег ожидается ближе к полудню. Столбики термометров не поднимутся выше -15 градусов, ветер 3-6 м/с. В Тобольске такая же погода, но теплее -9 -11 градусов. В Ишиме небольшой снег утром и вечером, а температура воздуха будет -12 -14.

В народном календаре 14 декабря названо Наумовым днем. «Наум наставляет на ум», — говорили наши предки и в этоот день отдавали детей в ученье приходским дьякам. Существовала целая церемония: с утра все семейство отправлялось в церковь, где служили молебен и испрашивали благословения на учебу. После, уже дома, встречали учителя, угощали его и представляли ему ученика. Отрок должен был сотворить учителю три земных поклона — а в ответ получал три легких (символических) удара плеткой. После первого урока учителя одаривали вышитым полотенцем и караваем хлеба.

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