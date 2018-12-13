В Тюмени с 1 января 2019 года подорожает проезд в автобусах

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-13T15:11:48+03:00

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На один рубль подорожает проезд в автобусах Тюмени с 1 января 2019 года. Проезд при наличной оплате составит 26 рублей, по безналичному - 25.

Следующее повышение пройдет в 2020 году, проезд вновь подорожает на 1 рубль. При обилечивании пассажиров теперь используются исключительно терминалы АСОП, что предполагает отказ от «рулонных» билетов. Это дает более объективную картину пассажиропотока.

Изменение стоимости проезда проводится на основании Постановления администрации города 2017 года. Тогда были установлены долгосрочные тарифы на перевозку общественным транспортом по городским и садоводческим маршрутам.

Власти города также обещают, что в 2019 году продолжится обновление парка автобусов. На популярных направлениях возрастет доля больших автобусов.