2018-12-13T14:40:19+03:00
Авто

Утро пятницы 14 декабря в Тюмени начнется со сплошной проверки водителей

Горожанам лучше выехать на работу заранее
Маргарита КАЛИНКИНА
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Утро пятницы 14 декабря в Тюмени начнется со сплошной проверки водителейУтро пятницы 14 декабря в Тюмени начнется со сплошной проверки водителейФото: Ольга Крыльцова
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Утро пятницы 14 декабря в Центральном административном округе Тюмени начнется со сплошной проверки на дорогах. Водителей будут проверять сотрудники ГИБДД.

Полицейские будут выявлять пьяных за рулем. Не останутся незамеченными и другие грубые нарушения правил дорожного движения. Как отметили в областной Госавтоинспекции, ежедневно управления транспортом ототстраняют до 20 и более нетрезвых водителей.

С начала года выявлено более 7,5 тысяч таких фактов, 1000 водителей совершили эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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