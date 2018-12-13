Утро пятницы 14 декабря в Тюмени начнется со сплошной проверки водителей
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Утро пятницы 14 декабря в Тюмени начнется со сплошной проверки водителейФото: Ольга Крыльцова
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Утро пятницы 14 декабря в Центральном административном округе Тюмени начнется со сплошной проверки на дорогах. Водителей будут проверять сотрудники ГИБДД.
Полицейские будут выявлять пьяных за рулем. Не останутся незамеченными и другие грубые нарушения правил дорожного движения. Как отметили в областной Госавтоинспекции, ежедневно управления транспортом ототстраняют до 20 и более нетрезвых водителей.
С начала года выявлено более 7,5 тысяч таких фактов, 1000 водителей совершили эти правонарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.