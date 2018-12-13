Тюменская тактильная сказка «Черный и Белый» победила во всероссийском конкурсе книг для детей

13 Дек. 14:19 2018-12-13T14:19:29+03:00

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Тюменская тактильная ненецкая сказка «Черный и Белый» заняла первое место на Всероссийском конкурсе, который проводила Российская государственная детская библиотека. Шили книгу для детей с ограниченными возможностями здоровья в тюменском Центре семейного чтения имени Пушкина.

В творческом состязании приняли участие издательства, творческие мастерские и индивидуальные предприниматели, специализирующихся на производстве книг для детей с ограниченными возможностями здоровья более чем из 20 регионов: мастера из Смоленска и Таганрога, Костромы и Нефтеюганска, Саратова и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Новокузнецка.

- Почти во всех регионах страны есть библиотеки, которые имеют специальное оборудование для производства собственных книг для детей с нарушением зрения. Очень важно, чтобы в каждой библиотеке были специальные издания для маленьких детей с особенными потребностями здоровья, – отметил член жюри, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.

Отметим, что книга «Черный и Белый» - не единственная ручная работа библиотекарей и волонтеров. Еще в 2012 году Софья Тарасевич, заведующая отделом творческого развития читателей Центра семейного чтения, занялась созданием тактильных книг. Тогда ей удалось организовать акцию «Добрая книга», которая собрала любителей рукоделия из разных сфер. С помощью валяния мастерицы сделали своими руками 21 книгу. А в этом году рукотворной книгой стала сказка ямальского писателя Ивана Истомина «Черный и Белый», которая в мае уже была передана юным читателям с нарушением зрения.

В настоящее время книга представлена на выставке в Российской государственной детской библиотеке в Москве.

Это большая общая победа библиотекарей и всех, кто помогал им творить это доброе дело, - отметили в Центре семейного чтения.