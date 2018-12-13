2018-12-13T12:51:21+03:00
Общество

Тюменцев приглашают повторно обсудить необходимость дамбы и фонтанов в парке Заречный

Архитекторы доработали концепцию зоны отдыха
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают повторно обсудить необходимость дамбы и фонтанов в парке ЗаречныйТюменцев приглашают повторно обсудить необходимость дамбы и фонтанов в парке ЗаречныйФото: Ольга Крыльцова
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Жителей Тюмени приглашают повторно обсудить концепцию благоустройства парка Заречный. Документ доработан на основании предложений и замечаний горожан.

Здесь предлагается привести в порядок берег и сделать дамбу с прогулочной зоной, балкончиками и шезлонгами для загара. В левой части дамбы и напротив площадки для массовых мероприятий будут созданы террасы.

Особенностью парка могут стать каскадные водопады, объединённые искусственным ручьём, с организацией интерактивных водных элементов для детских игр.

В зоне отдыха обязательно установят спортивные и детские площадки, проложат пешеходные и велодорожки, обустроят зоны отдыха для взрослых и сделают большую поляну для массовых гуляний.

Предусмотрены также площадки для выгула собак, пункты проката, кафе и санузлы.

Архитекторы говорят, что ежедневно в Заречном смогут отдыхать до 900 человек, а во время массовых мероприятий - до 20 тысяч.

На обсуждение концепции горожан ждут в пятницу, 14 декабря, в 18 часов в актовом зале средней школы № 43 (ул. Щербакова, 94).

В управе Центрального административного округа подчеркнули, что это пока концепция, проект будет разрабатываться с учетом пожеланий горожан.

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