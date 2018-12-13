Тюменцев приглашают повторно обсудить необходимость дамбы и фонтанов в парке Заречный
Жителей Тюмени приглашают повторно обсудить концепцию благоустройства парка Заречный. Документ доработан на основании предложений и замечаний горожан.
Здесь предлагается привести в порядок берег и сделать дамбу с прогулочной зоной, балкончиками и шезлонгами для загара. В левой части дамбы и напротив площадки для массовых мероприятий будут созданы террасы.
Особенностью парка могут стать каскадные водопады, объединённые искусственным ручьём, с организацией интерактивных водных элементов для детских игр.
В зоне отдыха обязательно установят спортивные и детские площадки, проложат пешеходные и велодорожки, обустроят зоны отдыха для взрослых и сделают большую поляну для массовых гуляний.
Предусмотрены также площадки для выгула собак, пункты проката, кафе и санузлы.
Архитекторы говорят, что ежедневно в Заречном смогут отдыхать до 900 человек, а во время массовых мероприятий - до 20 тысяч.
На обсуждение концепции горожан ждут в пятницу, 14 декабря, в 18 часов в актовом зале средней школы № 43 (ул. Щербакова, 94).
В управе Центрального административного округа подчеркнули, что это пока концепция, проект будет разрабатываться с учетом пожеланий горожан.