В автобусах Тобольска с 1 января изменится стоимость проезда

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-13T12:14:10+03:00

Другая цена будет и на проезд до Сумкино

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В автобусах Тобольска с 1 января 2019 года проезд будет дороже. Пассажирам придется платить на 1 рубль больше.

Напомним, что сейчас билет стоит 20 рублей за поездку, а с Нового года его цена составит 21 рубль. Так же будет стоить проез в автобусах на пригородном маршруте «Тобольск - Сумкино».

Как пояснили в Тобольском ПАТП, новая цена вводится в соответствии с постановлением администрации города №28 от 29.05.20018 г. «Об установлении долгосрочных тарифов на перевозку пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок».

Еще одно нововведение. С 12 декабря в пригородных и междугородных маршрутах оплата за проезд осуществляется через переносные транспортные терминалы.

Пока оплатить проезд можно только наличными. Со временем станет доступна оплата банковскими картами.