2018-12-13T11:47:19+03:00
Общество

Тюмень занимает второе место в России по дороговизне новогодней аренды коттеджей

При этом расценки снизились на 24%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмень занимает второе место в России по дороговизне новогодней аренды коттеджейТюмень занимает второе место в России по дороговизне новогодней аренды коттеджейФото: Ольга Крыльцова
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Интерес к аренде коттеджей на Новый год у жителей Тюмени немного спал. Регион занимает второе место в Росссии по дороговизне аренды недвижимости и по сравнению с прошлым годом спрос на праздник в доме за городом упал на 8%.

Новогодний коттедж сейчас в среднем стоит 12 450 рублей за сутки. К слову, это меньше чем год назад на 24%.

Такие данные приводят эксперты Авито, проанализировав объявления спрос и предложения на своем портале. Отмечается также, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области коттедж на новогодние и рождественские праздники стоит в среднем 5 800 рублей, а в Москве и Московской области 10 410 рублей.

В целом стоимость аренды загородных домов с лета росла всю осень и в ноябре коттедж в пригороде Тюмени стоил уже 12700 рублей.

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