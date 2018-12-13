Следственное управление полиции Тюмени возглавила женщина
Личному составу Следственного управления полиции Тюмени представили нового руководителя. Его представил начальник городского управления МВД РФ Петр Вагин. На эту должность назначена Татьяна Спикина.
Татьяна Александровна служит в полиции с 2000 года. С 2004 по 2010 год он руководила отделами по расследованию преступлений, а в 2011 году назначена заместителем начальника Следственного Управления - начальником следственной части по расследованию организованной преступной деятельности городского УМВД.
Накануне, 12 декабря, Татьяна Спикина назначена помощником начальника городской полиции-начальником Следственного управления УМВД Тюмени.
Петр Вагин пожелал новому руководителю успехов в решении поставленных задач. А также отметил, что личному составу необходимо продолжать честно и достойно выполнять свой служебный долг, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.
На мероприятии присутствовали: начальник Следственного Управления УМВД России по Тюменской области Сергей Толстых и прокурор города Тюмени старший советник юстиции Эдуард Гиматов.