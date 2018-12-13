2018-12-13T10:50:53+03:00
Общество

Следственное управление полиции Тюмени возглавила женщина

Татьяна Спикина с 2011 года была заместителем начальника этого управления
Маргарита КАЛИНКИНА
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Личному составу Следственного управления полиции Тюмени представили нового руководителя. Его представил начальник городского управления МВД РФ Петр Вагин. На эту должность назначена Татьяна Спикина.

Татьяна Александровна служит в полиции с 2000 года. С 2004 по 2010 год он руководила отделами по расследованию преступлений, а в 2011 году назначена заместителем начальника Следственного Управления - начальником следственной части по расследованию организованной преступной деятельности городского УМВД.

Накануне, 12 декабря, Татьяна Спикина назначена помощником начальника городской полиции-начальником Следственного управления УМВД Тюмени.

Петр Вагин пожелал новому руководителю успехов в решении поставленных задач. А также отметил, что личному составу необходимо продолжать честно и достойно выполнять свой служебный долг, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

На мероприятии присутствовали: начальник Следственного Управления УМВД России по Тюменской области Сергей Толстых и прокурор города Тюмени старший советник юстиции Эдуард Гиматов.

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