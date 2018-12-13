2018-12-13T10:50:53+03:00
Общество

Следственное управление полиции Тюмени возглавила женщина

Татьяна Спикина с 2011 года была заместителем начальника этого управления
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Личному составу Следственного управления полиции Тюмени представили нового руководителя. Его представил начальник городского управления МВД РФ Петр Вагин. На эту должность назначена Татьяна Спикина.

Татьяна Александровна служит в полиции с 2000 года. С 2004 по 2010 год он руководила отделами по расследованию преступлений, а в 2011 году назначена заместителем начальника Следственного Управления - начальником следственной части по расследованию организованной преступной деятельности городского УМВД.

Накануне, 12 декабря, Татьяна Спикина назначена помощником начальника городской полиции-начальником Следственного управления УМВД Тюмени.

Петр Вагин пожелал новому руководителю успехов в решении поставленных задач. А также отметил, что личному составу необходимо продолжать честно и достойно выполнять свой служебный долг, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

На мероприятии присутствовали: начальник Следственного Управления УМВД России по Тюменской области Сергей Толстых и прокурор города Тюмени старший советник юстиции Эдуард Гиматов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание