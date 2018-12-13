2018-12-13T10:19:21+03:00
Экономика

Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России

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Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах РоссииСбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
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Сбербанк подключил к единой системе платежей более 22 тысяч транспортных средств в 64 городах России — она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой VISA, Mastercard или «Мир», выпущенной любым банком. Ежемесячно количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 15 миллионов.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова:

«Развитие безналичного расчета в России является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты. Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ и пассажирам, и транспортным предприятиям, позволяет создавать многофункциональные системы, в которые интегрированы различные виды городского транспорта».

На сегодняшний день у клиентов есть выбор, как оплачивать проезд в городском транспорте — с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку в общественном транспорте более комфортной. Оплата банковской картой позволяет пассажиру экономить время благодаря отсутствию необходимости покупки и пополнения транспортных карт — ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Благодаря активности Сбербанка на транспорте Россия занимает первое место в мире по количеству городов, в которых можно оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой.

Общественный транспорт в России традиционно был сферой преимущественно наличного оборота, поэтому данная индустрия входит в число топ-приоритетов инициативы «Безналичный мир», которую банк реализует с 2014 года. Возможность выполнения повседневных платежей с помощью банковской карты — один из основных драйверов роста безналичного оборота в нашей стране.

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