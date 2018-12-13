2018-12-13T10:00:41+03:00
Общество

Родителей Тюмени два дня будут учить понимать своих детей-подростков

В городе пройдет первый форум мам и пап школьников
Маргарита КАЛИНКИНА
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Единый день консультаций родителей пройдет в Тюмени завтра, 14 декабря. С 9.00 до 20.00 психологи, социальные работники, инспекторы по делам несовершеннолетних готовы отвечать на любые вопросы мам и пап школьников.

Консультации пройдут в рамках Первого регионального форума для родителей «Подростки, родители и Rock'n'roll». Два дня взрослые будут учиться понимать современных учеников и решать подростковые проблемы.

В пятницу, 14 декабря, участники форума посетят «Открытую школу», она будет работать во всех общеобразовательных учреждениях города. На занятиях эксперты будут рассказывать, как мотивировать ребёнка к учёбе, выстроить с ним доверительные отношения и выбрать подходящие занятия по интересам.

В субботу, 15 декабря, родителей ждут публичные лекции, мастер-классы и несколько познавательных площадок. Например, интерактивное пространство «Вне школы» будет посвящено творчеству, а в диалоговой зоне пройдут беседы на тему особенностей воспитания девочек и мальчиков. Перед родителями выступят более 20 спикеров, среди которых первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, доктор психологических наук, доцент, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского, практикующий психолог Екатерина Васкэ и руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.

Для участия в форуме необходимо пройти бесплатную регистрацию здесь.

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