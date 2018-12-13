2018-12-13T09:40:46+03:00
Общество

Тюмень присоединится к флешмобу «МЧС дарит музыку!»

Спасатели и пожарные будут радовать горожан в ТРЦ «Гудвин»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Флешмоб «МЧС дарит музыку!» придет в Тюмени завтра, 14 декабря. У новогодней ёлки ТРЦ «Гудвин» с 12.00 горожан будет радовать духовой оркестр МЧС. Он исполнит попурри на темы песен о пожарных и спасателях.

Живой звук, заряд хорошего настроения - идеальное завершение рабочей недели, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря и приурочена ко Дню спасателя России. В масштабном мероприятии примут участие духовые и вокально-инструментальные коллективы МЧС, созданные более чем в 30 российских городах. В течение двух недель они выступят на различных площадках: в крупных торговых центрах, домах культуры, метро, аэропортах и в других местах массового пребывания людей. Будут исполняться классические и современные произведения, популярные композиции, песни о героических буднях сотрудников МЧС.

Завершится музыкальный марафон в Москве 27 декабря в День спасателя Российской Федерации.

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