2018-12-13T10:02:59+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень – Омск грузовик влетел во внедорожник

Водитель легкового автомобиля в реанимации
Маргарита КАЛИНКИНА
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На трассе Тюмень – Омск грузовик влете во внедорожник. Фото ГИБДД Тюменской областиНа трассе Тюмень – Омск грузовик влете во внедорожник. Фото ГИБДД Тюменской области
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Грузовик и «Dong Feng» и внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200» с прицепом столкнулись на федеральной трассе ТюменьОмск. В результате 60-летний водитель японского автомобиля с множественными травмами и в тяжелом состоянии госпитализирован в облбольницу Ишима.

Авария произошла накануне, 12 декабря, около пяти часов вечера на 284-м километре в Ишимском районе, сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.

На другой федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск около полуночи на 16-м километре столкнулись автомобили «Шевроле Авео» и «Киа Спектра», после чего «Шевроле» съехал в кювет. По предварительным данным, 26-летняя водитель «Шевроле Авео» не выдержала безопасную дистанцию. В результате аварии пострадала ее 23-летняя пассажирка. Предварительно, у девушки травма кисти руки.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 8 дорожных аварий, в которых получили травмы 8 человек.

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