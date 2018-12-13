Самые увлеченные подростки Тюмени соберутся на фестиваль «Я люблю науку

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-13T08:28:34+03:00

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Более три тысячи школьников Тюмени примут участие в фестивале «Я люблю науку». На него соберутся самые увлеченные и заинтересованные подростки.

Фестиваль примет 14 и 15 декабря школа №94. На нем юные тюменцы будут изучать стратегии ведения математических игр, решать механические головоломки, собирать роболампы, учиться защищаться от кибератак и знакомиться с десятками других научных тем.

Например, в шоу «Химия против физики» пройдут опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками и трансформатором Тесла. А на мастер-классе «О математических играх: думайте и выигрывайте» школьникам предстоит найти стратегию, с помощью которой они смогут обыграть даже компьютер.

В общей сложности в Тюмени будет работать 16 площадок, каждую их которых смело можно назвать уникальной, сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки. Каждая школа уже получила пригласительные билеты, которые педагоги вручат самым увлеченным и заинтересованным ученикам.

Перед собравшимися выступят руководитель лаборатории математики Политехнического музея Москвы Евгений Ширяев, разработчик головоломок Кирилл Гребнев, вице-президент Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA и «Интерфакс» Евгении Климов и другие специалисты в отрасли.