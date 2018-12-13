2018-12-13T09:01:02+03:00
Общество

Тюменские исследователи выяснят, как сохранить поселение демьянских хантов

Из-за освоения нефти уникальный этнос может исчезнуть
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские исследователи выяснят, как сохранить поселение демьянских хантов. Фото РОО «Будущее Тюменской геологии»Тюменские исследователи выяснят, как сохранить поселение демьянских хантов. Фото РОО «Будущее Тюменской геологии»
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Тюменские исследователи выяснят, как сохранить поселение демьянских хантов на севере Тюменской области. Более ста человек живет в топких болотах и непроходимых лесах реки Демьянки, имея уникальные традиции и самобытную культуру. Но активная добыча нефти на месте поселения хантов может нанести непоправимый ущерб коренным жителям.

По словам специалистов из общественной организации «Будущее тюменской геологии», народ хантов в этом районе может исчезнуть уже через несколько поколений.

Чтобы разобраться в проблеме и узнать, как живут демьянские ханты, исследователи отправились в экспедицию. За 13 дней ученые преодолели 2,5 тысячи километров на катере и вертолёте, провели несколько дней вместе с приветливыми коренными жителями, побывали на восьми из двенадцати стойбищ и сняли документальный фильм. Организаторы проекта также рассказали таёжным жителям об их правах и оставили памятки.

Авторы идеи считают, что необходимо наладить гармоничное взаимодействие между хантами и добытчиками нефти, а также законодательно закрепить за этой местностью статус территории традиционного природопользования. Это позволило бы аборигенам бессрочно владеть землёй, которая принадлежала им с давних времен.

В фильме ярко представлен традиционный образ жизни и культура демьянских хантов Уватского района. Исследователи рассказали о радостях и трудностях, проблемах и надеждах этих людей. Посмотреть фильм можно на YouTube-канале организации по ссылке https://youtu.be/P-acdQTiaIE.

По итогам второго конкурса 2017 года проект «Сохраним демьянских хантов!» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 1 360 575 рублей.

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