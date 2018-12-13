СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-13T07:31:22+03:00

В Тобольске открыли зимнюю переправу. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Пока по ней могут проезжать автомобили весом до 3 тонн

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Сегодня в полночь открыли автомобильную ледовую переправу Тобольск-Бекерево на реке Иртыш. Зимняя дорога соединила жителей левого и правого берега реки. Пока по ней могут проезжать автомобили весом до 3 тонн.

Накануне, 12 декабря, состоялось освидетельствование автомобильной переправы. Произведены все необходимые проверки и зимник в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Водителям напоминают основные правила переезда:

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

5. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

В случае возникновения ЧС срочно позвоните по телефону 01 или 101.