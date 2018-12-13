2018-12-13T06:11:27+03:00
Общество

Несколько ТСЖ в Тюмени лишат лицензии

Такое в городе происходит впервые
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени два ТСЖ впервые могут лишиться могут права управления многоквартирными домами. Они нарушили Жилищный кодекс. Это ТСН "Московье" и МЖК-1. Каждое товарищество управляет несколькими домами, которые не имеют общей инфраструктуры, как того требует закон.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая, передает ИА "Тюменская линия".

- ТСЖ должны были реорганизоваться еще в 2016 году, однако этого не сделали. Жилищная инспекция давала соответствующие предписания, которые они игнорировали. Поэтому на них поданы в суд иски о ликвидации, - пояснила Боровицкая.

Распространена также практика заключения товариществами собственников жилья договоров с управленцами, которые, не являясь собственниками, выполняют функции правления и председателя правления ТСЖ. По закону только собственники жилья могут объединиться в ТСЖ и из своего состава выбрать правление и председателя. Можно привлекать отдельных специалистов, но передавать им весь функционал председателя либо правления нельзя.

Такую схему использовала тюменское ТСН "СК-6", на работу которого неоднократно поступали жалобы от собственников. Там управляющий не является собственником и исполняет такие же полномочия еще в нескольких ТСЖ.

- Это ТСН штрафовали четыре раза, а его председателя – пять. В настоящее время выданы все предписания, если требования исполнены не будут, товарищество будет ликвидировано через суд, - добавила начальник Жилинспекции.

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