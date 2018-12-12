Тюменский «Рубин» обзавелся новым перспективным защитником

СЕГОДНЯ 20:45 2018-12-12T20:45:24+03:00

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В хоккейном клубе «Рубин» пополнение. Компанию тюменцам в высшей лиге составит 20-летний защитник Савелий Козлов. На днях руководство клуба подписало с молодым спортсменом контракт.

В стане сибиряков игрок тренируется уже несколько дней, отметил в пресс-службе клуба. В нынешнем сезоне Савелий Козлов провёл семнадцать матчей за ангарский «Ермак» и одну встречу за курганское «Зауралье». Габаритный спортсмен, ростом – 193 см и весом 94 кг является воспитанником московского хоккея.

На молодёжном уровне новобранец «Рубина» выступал за команды из Оренбурга и магнитогорских «Стальных Лисов».